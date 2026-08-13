Школьников приглашают в Музей истории курской полиции

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Курских школьников и воспитанников детских садов приглашают посетить музей истории Курской полиции и милиции. Как сообщили в ведомстве, УМВД России по Курской области проводит познавательные мероприятия для детей в возрасте от шести лет.
Программа длится один час. В нее входят экскурсия и квест (для старших школьников - криминалистический), просмотр мультфильма для самых маленьких.
Посещение музея истории курской полиции проводится бесплатно для организованных групп. Нужно подать предварительную заявку. Телефон для справок: 8 910 312 48 02 (Дмитрий Александрович).