В Курске пройдет арт-фестиваль «Говор»

Мероприятие состоится на Боевке Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске 22 августа с 14:00 в Пикник-парке «Новая Боевка» пройдет множество мероприятий в рамках арт-фестиваля «Говор» (0+). Гостей ждут лекции, выставки, мастер-классы, а также музыкальные выступления, сказки, показы мод и многое другое. Как сообщили в мэрии Курска, посетителей ждут разные площадки: «Мастеровая», «Литературная», «Художественная», а также «Почтовая», «Театральная», «Детская» и другие.

В этом году фестиваль пройдет в пятый раз.

В рамках фестиваля запланированы, например, арт-перфоманс "Курский ковер", а также выставка керамики на траве и экспозиция картин "За гранью сказа". Основные мероприятия продлятся до шести часов вечера.