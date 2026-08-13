13 августа воздух в Курской области прогреется до +23

Осадков в регионе не ожидается Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 августа в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно по прогнозу без осадков. Ветер будет северо-западный, днем 9-14 метров в секунду. Температура составит днем 18-23°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 м.

Опасные метеорологические явления в регионе, по данным ГУ МЧС, не прогнозируются.

Но в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, а также нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.