13 августа воздух в Курской области прогреется до +23

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
13 августа в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно по прогнозу без осадков. Ветер будет северо-западный, днем 9-14 метров в секунду. Температура составит днем 18-23°.
Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 м.
Опасные метеорологические явления в регионе, по данным ГУ МЧС, не прогнозируются.
Но в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, а также нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.