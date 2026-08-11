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НовостиЭкономика11 августа 2026 8:01

Курская область получит 270 миллионов рублей на благоустройство райцентров

Средства выделят на четыре проекта в Курчатове, Кшенском, Дмитриеве и Пристени
Светлана ВОЛКОВА
В числе победителей - проект из Курчатова

В числе победителей - проект из Курчатова

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

XI форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» назвали победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс с 2018 года проводится Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Курская область представила всего шесть проектов благоустройства, четыре из них получили поддержку. Это «Благоустройство Аллеи Атомграда. II Очередь» в Курчатове, «Благоустройство площади Кирилла и Мефодия с прилегающей территорией кинотеатра "Восток"» в поселке Кшенский, «Благоустройство парка имени 1 Мая и пространства перед кинотеатром "Россия"» в Дмитриеве и «Благоустройство центральной площади и сквера перед школой №92» в поселке Пристень Курской области, сообщили в правительстве региона.

Всего на эти проекты область получит 270 млн рублей.