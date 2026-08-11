Курская семья отсудила компенсацию за некачественный отдых в Египте

За недельный отдых в Египте группа из семи человек заплатила более 400 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске семья отсудила компенсацию за некачественные услуги, а также неустойку и штраф за некачественное туробслуживание.

Как рассказали в суде, группа из шести человек заплатила 402 тысячи рублей за недельный отдых в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе.

Но вместо комфортного отдыха в Египте туристов ждали разбитая мебель, а также антисанитария и неисправная сантехника. В номерах и на территории отеля были следы грязи и плесени, в бассейнах было небезопасно купаться.

Туроператор проигнорировал все жалобы клиентов. Несмотря на обращения, компания не предприняла мер для решения проблемы. В итоге курский суд обязал туроператора выплатить туристам компенсацию за некачественные услуги, неустойку и штраф.

Решение вступило в законную силу.