11 августа в Курской области будет до +31

По прогнозу день в регионе будет жарким Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 августа в Курской области будет переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет южной четверти, днем 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 26-31°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Но в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, а также нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.