В результате налета ВСУ на Курскую область разбиты дома и автомобиль

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 10 августа до 9:00 11 августа, над Курской областью сбито 230 беспилотников ВСУ различного типа. 68 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщил оперштаб региона.

В результате атак в селе Михайловка Рыльского района Курской области повреждены стена и ворота дома, а в селе Боброво — фасад дома и остекление.

В селе Колячек Хомутовского района Курской области повреждена кровля дома;

В слободе Белой Беловского района Курской области поврежден гараж, на автодороге разбит автомобиль.