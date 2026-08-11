Технологичный премиум: стартовали продажи внедорожника ESTEO MX

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Автомобиль создан для тех, кто ценит динамику и уверенность: под капотом установлена турбированная «двойка» на 197 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Главная особенность интерьера — высокотехнологичная цифровая экосистема с тремя экранами, умной панелью и голосовым помощником на базе ИИ. Безопасность водителя обеспечивают адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и мониторинга слепых зон.

Модель собирается на заводе в Шушарах и доступна в двух комплектациях («Премиум» и «Флагман») и четырех цветах кузова. Стартовая цена с учетом спецпредложений —

от 3 890 000 рублей.

Хотите познакомиться с новинкой лично? Автомобили ESTEO MX уже в наличии в нашем дилерском центре «Esteo Центр Корс» по адресу: ул. Энгельса, 173, стр. 1. Приезжайте на тест-драйв! Запись по телефону: 25-04-47

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