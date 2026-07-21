Под Курском в ДТП пострадали трое 16-летних пассажиров и 20-летний водитель

ДТП произошло 20 июля в Тимском районе Курской области примерно в 23:00 на восьмом километре дороги «Тим — Щигры».

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны города Щигры в направлении поселка Тим. Он не справился с управлением. Машина съехала с трассы в кювет и там перевернулась, рассказали в УМВД региона.

Травмы получили четыре человека. Это молодой водитель и трое его 16-летних пассажиров - юноша и две девушки. Пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку.