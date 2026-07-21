Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 12:12

В Курской области установят еще 42 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

31 установку смонтируют в этом году
Светлана ВОЛКОВА
Комплексы работают на базе программно‑аппаратной системы управления «Паук»

Комплексы работают на базе программно‑аппаратной системы управления «Паук»

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас в регионе функционируют 196 комплексов фотовидеофиксации, установленных преимущественно в местах концентрации ДТП.

Работа по оснащению дорог продолжится: до конца текущего года в Курске, Железногорске, а также на региональных и федеральных трассах введут в эксплуатацию еще 31 комплекс. А до конца 2027 года установят всего 42 системы.

Контракт на поставку и монтаж оборудования выполняет ООО «Дорожный контроль». Представители Центра транспортных услуг уже проинспектировали производство: специалисты оценили качество сборки и обсудили с разработчиками адаптацию камер к дорожным условиям региона, сообщили в правительстве региона.

Новые комплексы работают на базе системы «Паук». Она способна выявлять до 10 видов нарушений, включая превышение скорости, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непредоставление преимущества пешеходам. При необходимости функционал системы может быть расширен.

С актуальной картой размещения камер можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции Курской области.