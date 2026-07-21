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НовостиОбщество21 июля 2026 11:21

В Курске частично перекроют движение по Светлому проезду

Причина - работы РИР-Энерго
Светлана ВОЛКОВА
Предварительно в городе ограничат движение до 4 августа

Предварительно в городе ограничат движение до 4 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за проведения технологического подключения многоэтажек, расположенных в Курске на улице Карла Маркса, частично перекроют автомобильное движение по Светлому проезду. Движение перекроют с 22 июля, сообщили в мэрии города. Работы ведет «РИР Энерго».

По предварительной информации, которую сообщили в комитете ЖКХ города, ограничения будут действовать по 4 августа.

Ранее КП сообщила, что под Курском перекроют участки автодороги из-за обнаруженных магнитных мин.