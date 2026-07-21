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НовостиПолитика21 июля 2026 10:36

Под Курском закрыли маршрут "АС Льгов — Банищи" из-за опасной обстановки

На автодороге «Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной» нашли магнитные мины
Ольга ДАНИЛОВА

Для безопасности пассажиров в Курской области приостановили пассажирские перевозки по межмуниципальному маршруту № 305 «АС Льгов — Банищи», сообщили в правительстве региона.

Маршрут закрыт из-за неблагоприятной оперативной обстановки на участке автомобильной дороги «Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной».

Сейчас решается вопрос о временном закрытии движения на потенциально опасных участках дороги. Причина - обнаружение магнитных мин. В ближайшее время там установят предупреждающие таблички для информирования водителей.