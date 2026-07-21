В Курске военному дали срок за незаконный оборот гранат и взрывателей

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Семь лет лишения свободы назначил Курский гарнизонный военный суд военному за незаконный оборот взрывных устройств
Как рассказали в суде, военнослужащий украл из войсковой части девять гранат и девять взрывателей к ним. Затем незаконно перевозил и хранил их в хозяйственной постройке по месту своего жительства для рыбалки.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 226 и ч. 1 статьи 222.1 УК РФ. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему суд дал семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.