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НовостиПроисшествия21 июля 2026 8:08

Прокуратура подала в суд на мэрию Курска за опасные дороги

Ведомство обнаружило выбоины и отсутствие тротуаров
Ольга ДАНИЛОВА
Чиновников пытаются через суд обязать привести в порядок дороги

Чиновников пытаются через суд обязать привести в порядок дороги

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Центрального административного округа Курска проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения в областном центре.

Установлено, что на ряде улиц, в том числе Халтурина, Коммунистической, Гостиной, Верхней Рябиновой, Озерной, в 1-м и 2-м Озерных переулках, дорожное покрытие имеет многочисленные выбоины, а тротуары отсутствуют вовсе.

Прокуратура направила в суд иск к городской администрации. Ведомство требует привести дороги в нормативное состояние и обеспечить их обустройство тротуарами. Исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры, сказали в ведомстве.