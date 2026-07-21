В Курске инвалид отсудил 700 тысяч рублей за падение из-за наледи

Суд вынес решение спустя почти четыре года после ЧП Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске суд рассмотрел иск 76-летнего инвалида II группы о компенсации морального вреда.

ЧП произошло еще 4 ноября 2022 года. Пенсионер поскользнулся на неочищенной придомовой территории и упал, потеряв сознание. В результате падения он получил перелом шейки бедра, квалифицированный как тяжкий вред здоровью. Мужчина перенес несколько операций и длительное лечение, после чего обратился в суд с требованием взыскать с управляющей компании 700 тысяч рублей.

УК исковые требования не признала, настаивая на снижении суммы компенсации до десяти тысяч рублей. Однако в итоге суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил требования мужчины в полном объеме, взыскав с УК, которая не почистила лед, 700 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило, сказали в прокуратуре.