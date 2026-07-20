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НовостиЗвезды20 июля 2026 15:08

В Курске на Полугоре будут проходить кинопоказы каждый день

Развлекательная программа будет начинаться с 15.00
Светлана ВОЛКОВА
Курян и гостей регион ждут на Полугоре уже завтра

Курян и гостей регион ждут на Полугоре уже завтра

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курске Полугора переходит на ежедневный режим работы, сообщили в мэрии города.

С 21 по 26 июля курян приглашают на «Полугору» каждый день. Зрителей ждут кинопоказы под открытым небом, а также мастер-классы, игры и душевные встречи.

График работы: ежедневно с 15:00 до 20:00.

Выходной день - понедельник.

В субботу на Полугоре пройдет отдельный большой фестиваль.

Все мероприятия проходят в рамках городского творческого проекта «Курск-2026. Лето в городе». Вход свободный.