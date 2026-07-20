Курянина осудили за случайную смерть мужчины

Фото СУ СК РФ по Курской области

Доказательства, собранные Курским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области, суд признал достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Его осудили за причинение смерти по неосторожности.

28 ноября 2025 года нетрезвый подсудимый устроил потасовку с 41-летним потерпевшим. Тот не удержал равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

- От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Курянина приговорили к 1 году ограничения свободы.