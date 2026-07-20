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НовостиПроисшествия20 июля 2026 14:03

Курянина осудили за случайную смерть мужчины

Во время потасовки потерпевший ударился головой об асфальт
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Доказательства, собранные Курским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области, суд признал достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Его осудили за причинение смерти по неосторожности.

28 ноября 2025 года нетрезвый подсудимый устроил потасовку с 41-летним потерпевшим. Тот не удержал равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

- От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Курянина приговорили к 1 году ограничения свободы.