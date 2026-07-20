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НовостиПроисшествия20 июля 2026 13:04

76-летний курянин, получивший травму при падении, отсудил у управляющей компании 700 тысяч рублей

Мужчина сломал бедро из-за неочищенной наледи
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Центрального административного округа Курска приняла участие в рассмотрении иска 76-летнего мужчины. Инвалида II группы потребовал компенсацию морального вреда.

4 ноября 2022 года по дороге в продуктовый магазин пенсионер поскользнулся на придомовой территории. Мужчина упал и потерял сознание.

- Он получил перелом правой бедренной кости, который квалифицирован как тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

В суде истец сообщил, что ему пришлось перенести операции, проходить стационарное и амбулаторное лечение, поэтому он просил взыскать с управляющей организации 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик не признал исковые требования и указал, что в случае их удовлетворения размер компенсации не должен превышать 10 тысяч рублей.

По заключению прокурора основания для удовлетворения требований пострадавшего имелись, так как управляющая организация не обеспечила своевременную уборку территории зимой.

В результате суд взыскал с управляющей организации в пользу пенсионера 700 тысяч рублей компенсации.