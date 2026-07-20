Двое курян 16 и 19 лет попались на краже сумки

В Курске двоих молодых людей задержали за кражу сумки у работника павильона с шаурмой.
Вечером после работы потерпевший вышел на улицу, не закрыв при этом дверь вагончика.
- Вернувшись уже через несколько минут, обнаружил пропажу сумки с наличными (более 6 тысяч рублей) и пауэрбанком, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.
Полицейским удалось найти украденную сумку, но она оказалась пустой.
Как выяснилось, к хищению причастны двое молодых людей 16 и 19 лет. Они заметили, что владелец сумки вышел, и забрали ее. Встретив знакомого, парни утверждали, что нашли чужое имущество и собираются вернуть его.
Деньги молодые люди потратили, а пауэрбанк один из них подарил. Сейчас похищенное изъято, причиненный ущерб возмещен.
Возбуждено уголовное дело.