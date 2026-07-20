В Курской области осудили мужчину и женщину, укравших из магазинов товары на 136 тысяч рублей

Фото из архива КП

В Курской области вынесен приговор мужчине и женщине, похищавших товары из сетевых магазинов. 36-летний мужчина и его 33-летняя сожительница совершили несколько краж продуктов, одна из краж была совершена сообща.

- В карманы курток и рюкзак они сложили: две бутылки Мартини, бутылку коньяка, колбасу и шесть банок кофе на общую сумму 11864 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Парочка скрылась на такси, но в Белгородской области их остановили сотрудники полиции. В багажнике машины обнаружили похищенные товары.

Как выяснилось, ранее злоумышленники уже совершали аналогичные кражи, но по одиночке. На счету мужчины восемь преступлений, на счету женщины - семь. Кражи были совершены в Пристенском, Обоянском, Тимском, Золотухинском районах и Курске. Общий ущерб превысил 136 тысяч рублей.

Подсудимые признали вину, но отрицали предварительный сговор, так как мысль о краже пришла им якобы спонтанно, когда они встретились в отделе алкогольной продукции.

Мужчина получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима, женщина - 2 года лишения свободы в колонии-поселении.