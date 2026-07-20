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НовостиПроисшествия20 июля 2026 9:01

В Курской области в аварии погибли водители столкнувшихся легковушек

Пассажирка доставлена в больницу с травмами
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Фатежском районе два человека погибли, один пострадал в аварии на трассе. ДТП зафиксировано на 3 км дороги «М-2 Крым «Москва-Белгород-Игино».

Автомобиль «Опель Астра» под управлением 39-летнего двигался со стороны села Игино в направлении села Верхний Любаж. Он столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которой находился 48-летний мужчина.

- Оба водителя скончались на месте, женщина-пассажир 1981 года рождения автомобиля «Лада Веста» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.