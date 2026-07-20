В Курске из-за пожара эвакуировали людей из МКД

20 июля в 09:08 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Республиканской в Курске.

На место прибыли экстренные службы: пожарные ПСЧ № 5, полиция, медики, а также специалисты газовой и электрической служб. Пожарные провели разведку и приступили к тушению. В 09:20 возгорание было полностью ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС региона.

Огонь повредил шкаф на площади четыре квадратных метра. Из здания эвакуировали четыре человек, пострадавших нет. В ликвидации последствий участвовали 17 человек и шесть единиц техники . Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.