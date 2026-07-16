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НовостиОбщество16 июля 2026 11:42

Курян приглашают на тренировку по лазертагу

Мероприятие пройдет 19 июля
Светлана ВОЛКОВА
Мероприятия пройдут в рамках «Клуба выходного дня»

Мероприятия пройдут в рамках «Клуба выходного дня»

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске в молодежном центре «Спектр» пройдет «Клуб выходного дня».

19 июля в 10:00 городской молодежный центр «Спектр» приглашает курян на развлекательную программу «Клуб выходного дня». В программе — семейная тренировка по лазертагу и работа мини-аттракционов, сообщили в мэрии города.

Адрес проведения: улица Хуторская, 12В. Предварительная запись обязательна по телефону: +7 (4712) 25-09-39.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Всероссийского конкурса «Регион для молодых» на территории Курской области.