В Курске выступит Надежда Крыгина

На мероприятие съедутся десятки народных мастеров Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в 14:00 в Спортивно-концертном комплексе в Курске пройдет масштабная ярмарка народных промыслов «Кладовая ремесел». Как рассказали в правительстве региона, это праздник рукотворного искусства, приуроченный к фестивалю «Курск – сердце Черноземья».

В торговых рядах будут продавать расписную посуду, плетеные изделия, а также русские народные костюмы, вышивку, керамику и деревянные сувениры. Свои работы представят более 50 умельцев из Курской области, а также соседних регионов. Посетители смогут не только купить уникальные вещи, но и пообщаться с авторами, чтобы узнать тонкости ремесла.

Для желающих проведут мастер-классы, на которых можно освоить навыки создания изделий декоративно-прикладного искусства. Кроме того пройдут розыгрыши призов.

Для зрителей выступят баянисты, балалаечники, творческие ансамбли. "Гвоздем" программы станет выступление народной артистки России, уроженки Черемисиновского района Курской области, Надежды Крыгиной.