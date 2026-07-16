В Курской области всупили в силу новые правила заправки бензином

С 15 июля в регионе действует система заправки по номерам Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июля по решению оперштаба АЗС Курской области работают по формату «чет-нечет». По нечетным дням на АЗС региона заправляются машины, у которых номер начинается на нечетную цифру. По четным — автомобили с госномерами, где первая цифра 2, 4 и так далее, а также 0.

Эти правила действуют для всех автомобилей, вне зависимости от региона регистрации. Для спецтранспорта и автомобилей экстренных служб выделены отдельные колонки, которые заправляются без ограничений.

Как сообщили в правительстве региона, ключевые сети АЗС увеличивают поставку топлива в Курскую область. Кроме того, в регионе прорабатывают вопрос о выделении дежурных автозаправок для транзита.