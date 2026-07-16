16 июля в Курской области будет до +27

В регионе будет тепло Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в Курской области будет переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем 9-14 метров в секунду. Температура составит днем 22-27°.

Метеорологическая дальность видимости будет в этот день 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления, по данным МЧС региона, 16 июля не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления также не прогнозируются.

В большинстве районов Курской области сохраняется при этом вероятность возникновения ЧС локального характера. Могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения и рост количества ДТП на трассах федерального и регионального значения.