Курянин, устроивший пожар в многоэтажке, приговорен к исправительным работам

Фото из архива КП

Мировым судьей судебного участка № 1 Рыльска и Рыльского района рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в повреждении чужого имущества по неосторожности.

29 августа 2025 года мужчина купил новую газовую плиту, установил ее у себя на кухне и самостоятельно подключил к баллону. Курянин приготовил обед и выключил конфорку, а вентиль газового баллона перекрывать не стал. В результате произошла утечка газа.

Через несколько дней мужчина решил разогреть еду в микроволновке, которая находилась недалеко от соединения газового шланга с редуктором. Накопившийся в помещении газ при этом загорелся.

- Из-за электрического импульса микроволновой печи воспламенилась газовоздушная смесь, образовавшаяся в результате утечки, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В квартире начался пожар, мужчина попытался самостоятельно ликвидировать огонь, но ему это не удалось.

В результате пожара в многоэтажке была частично уничтожена кровля и потолочные перекрытия, повреждены стены трех квартир. В одной из квартир сгорела мебель и вещи. Первый этаж оказался залит водой. Сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

Курянин признал свою вину и сообщил, сожалеет о случившемся. Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.