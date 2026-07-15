В Курской области будут судить мастера участка, по вине которого слесаря насмерть засыпало грунтом

Фото СУ СК РФ по Курской области

Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя работ - мастера аварийно-восстановительного участка МУП «Городские тепловые сети» Курчатова. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека.

- 26 ноября 2024 года 56-летний обвиняемый не обеспечил соблюдение нормативных требований охраны труда при проведении земляных работ, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Мастер участка допустил спуск 44-летнего слесаря на дно котлована без спасательного пояса. Произошел внезапный обвал грунта и работник оказался полностью засыпан грунтовыми массами. В итоге мужчина задохнулся под землей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд направлено в суд для рассмотрения по существу.