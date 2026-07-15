Курянка отсудила у соседей 187 тысяч рублей за уничтоженные деревья и кустарники

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

В Курской области суд рассмотрел иск местной жительницы, насаждения которой оказались уничтожены строительной техникой, работавшей на участке соседей.

Строителей не остановил забор, находившийся между участками и обвитый виноградной лозой.

- Деревья и кустарники истицы, которые на тот момент были плодоносными, были полностью уничтожены, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Когда женщина предъявила претензии соседям, те перевели ей в качестве компенсации 1 тысячу рублей. Данная сумма курянку не устроила и она обратилась в полицию и экспертную организацию для установления размера причиненного ущерба.

Ленинский районный суд Курска взыскал с ответчицы 187 тысяч рублей.