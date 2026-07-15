Жителя Курска оштрафовали за сжигание сухой травы

В Курской области инспекторы государственного пожарного надзора составили шесть протоколов о нарушении правил пожарной безопасности за сутки. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
В Курске собственника участка оштрафовали на 5 тысяч рублей.
- Владельцы утилизировали сухую растительность без соблюдения требований безопасности, - отметили в ведомстве.
В Льговском районе владельца участка площадью около 5 га вынесли предупреждение за то, что он не поддерживал землю в чистоте и не проводил вовремя покос, что создавало угрозу возникновения пожара.
В Большесолдатском районе предупреждение вынесено женщине, которая сжигала мусор, не соблюдая противопожарные расстояния.
В Обоянском районе еще два предупреждения вынесены в отношении курян, которые разожгли костер рядом с хозпостройками.