Жителя Курска оштрафовали за сжигание сухой травы

Фото ГУ МЧС России по Курской области

В Курской области инспекторы государственного пожарного надзора составили шесть протоколов о нарушении правил пожарной безопасности за сутки. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В Курске собственника участка оштрафовали на 5 тысяч рублей.

- Владельцы утилизировали сухую растительность без соблюдения требований безопасности, - отметили в ведомстве.

В Льговском районе владельца участка площадью около 5 га вынесли предупреждение за то, что он не поддерживал землю в чистоте и не проводил вовремя покос, что создавало угрозу возникновения пожара.

В Большесолдатском районе предупреждение вынесено женщине, которая сжигала мусор, не соблюдая противопожарные расстояния.

В Обоянском районе еще два предупреждения вынесены в отношении курян, которые разожгли костер рядом с хозпостройками.