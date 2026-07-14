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НовостиОбщество14 июля 2026 13:35

В Курске на ряде улиц не будет воды

Отключение запланировано на 16 июля
Светлана ВОЛКОВА
Отключение затронет северную часть города

Отключение затронет северную часть города

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за срочного ремонта в четверг, 16 июля, с 9:00 до 17:00 не будет воды в северной части города.

Как сообщили в мэрии Курска, отключение затронет следующие улицы:

К. Маркса с прилегающими по обе стороны, Школьную, Хуторскую, Кавказские, Институтские, Бугорские, улицу и переулки Погожие, Прогулочную, Никитскую (от № 10 и далее), улицу и проезды Светлые, Олимпийскую, Спортивную, Братскую, Фестивальную и Смородиновую.

МУП «Курскводоканал» просит курян сделать запас воды.

За справками можно обратиться по телефону в Курске 70-06-14.