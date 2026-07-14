В Курске на ряде улиц не будет воды

Отключение затронет северную часть города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за срочного ремонта в четверг, 16 июля, с 9:00 до 17:00 не будет воды в северной части города.

Как сообщили в мэрии Курска, отключение затронет следующие улицы:

К. Маркса с прилегающими по обе стороны, Школьную, Хуторскую, Кавказские, Институтские, Бугорские, улицу и переулки Погожие, Прогулочную, Никитскую (от № 10 и далее), улицу и проезды Светлые, Олимпийскую, Спортивную, Братскую, Фестивальную и Смородиновую.

МУП «Курскводоканал» просит курян сделать запас воды.

За справками можно обратиться по телефону в Курске 70-06-14.