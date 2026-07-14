В Курской области сократилось жилищное строительство

Большая часть жилья построена в Курске и в двух районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Курскстата за первое полугодие этого года в регионе за счет всех источников финансирования построено 2765 квартир. Их общая площадь - 279,6 тыс. м2. Это составляет 70,1 процента к соответствующему периоду 2025 года.

Население за счет своих и заемных средств построило 1009 жилых домов общей площадью 190,2 тысяч м2. Это 68% от общего ввода жилья по Курской области.

Доля ввода жилья в сельской местности составляет 45,6 процента от общего объема жилья, введенного в Курской области.

Ввод жилых домов в первом полугодии 2026 года шел во всех муниципальных районах и городах Курской области. Наибольший объем ввода отмечен в Курске (118,7 тыс. м2), в Курском и Железногорском районах области (82,1 тыс. м2 и 14,8 тыс. м2 соответственно).