Под Курском уволенные педагоги отсудили недополученные деньги

Учителям задолжали 50 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Железногорская межрайонная прокуратура выявила нарушения в начислении зарплат двум педагогам одного из местных образовательных учреждений. Как показала проверка, администрация школы незаконно включала дополнительные выплаты (за классное руководство, проверку тетрадей, стаж и кружки) в состав МРОТ, тем самым занижая реальный доход сотрудников.

В настоящий момент уволенные педагоги через прокуратуру обратилась в суд.

Суд встал на сторону заявителей: работодатель обязан выплатить им недополученные более 50 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры, сказали в ведомстве.