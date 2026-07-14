В Курске за взятки и мошенничество судят доцента одного из вузов

Следователи полагают, что экс-преподаватель незаконно заработал более 800 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске перед судом предстанет бывший доцент вуза, обвиняемый в серии мошенничеств и получении крупной взятки. Прокуратура Центрального округа утвердила обвинительное заключение по делу.

Как установило следствие, на протяжении шести лет — с 2018 по 2024 год — преподаватель получал деньги у студентов очного и заочного отделений. Под предлогом помощи в сдаче сессий и «закрытии» академических задолженностей он получил 559 тысяч рублей. Примечательно, что педагог обещал решить проблемы даже по тем предметам, которые не преподавал, фактически обманывая учащихся, сказали в прокуратуре.

Также в деле фигурирует эпизод с получением взятки: с 2020 по 2024 год доцент через посредника принял 259 тысяч рублей от студента за «автоматическое» проставление оценок по своим дисциплинам без проверки знаний.

Сейчас материалы дела переданы в Ленинский районный суд Курска.