В рамках проекта «Курск 2026. Лето в городе» пройдет ряд мероприятий

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
В рамках проекта «Курск 2026. Лето в городе» пройдет ряд бесплатных мероприятий на этой неделе, сообщили в мэрии.
15 июля
17:00 «Летний парк чтения», площадь Рокоссовского;
17:00 «Танцующий город», КТЦ им. М.С. Щепкина;
16 июля
16.00 Тематическая программа «РеАКТИВНОЕчтение», сквер у ЦГБ имени Ф. А. Семенова,
16:00 «Русь мастеровая», ЦНТ «Русь»,
17:00 Игровые программы «Аллея игр», ГКЦ «Лира»,
18:00 Концертная программа «Лиричные вечера», ГКЦ «Лира».
17 июля
11:00 Тематическая программа «Фольклор — душа народа», Библиотека-филиал № 10.
18 июля
15:00 Программа «Вот оно какое — наше лето!» на Полугоре.