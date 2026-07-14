В рамках проекта «Курск 2026. Лето в городе» пройдет ряд мероприятий

Все мероприятия пройдут на территории городских общес твенных пространств Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках проекта «Курск 2026. Лето в городе» пройдет ряд бесплатных мероприятий на этой неделе, сообщили в мэрии.

15 июля

17:00 «Летний парк чтения», площадь Рокоссовского;

17:00 «Танцующий город», КТЦ им. М.С. Щепкина;

16 июля

16.00 Тематическая программа «РеАКТИВНОЕчтение», сквер у ЦГБ имени Ф. А. Семенова,

16:00 «Русь мастеровая», ЦНТ «Русь»,

17:00 Игровые программы «Аллея игр», ГКЦ «Лира»,

18:00 Концертная программа «Лиричные вечера», ГКЦ «Лира».

17 июля

11:00 Тематическая программа «Фольклор — душа народа», Библиотека-филиал № 10.

18 июля

15:00 Программа «Вот оно какое — наше лето!» на Полугоре.