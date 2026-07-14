14 июля в Курской области будет до +27

Погода в регионе будет жаркой и дождливой Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июля в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут днем повсеместно. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, 8–13 метров в секунду днем.

Температура составит днем +22…+27°.

Видимость будет три-семь километров, а при тумане — до одного километра.

Опасных метеорологических явлений не ожидается.

Но из-за износа сетей и погодных условий сохраняется риск аварий на ЛЭП, нарушений в работе коммунальных служб и роста ДТП. Также сохраняется вероятность бытовых пожаров и инцидентов с газовым оборудованием, предупреждают в МЧС региона.