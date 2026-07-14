В Курске после налета БПЛА ВСУ повреждены многоэтажка и два автомобиля

Разрушения есть в Курске и в Рыльском районе Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 13 июля до 9:00 14 июля, в Курской области сбито 155 беспилотников ВСУ, из них 87 — самолетного типа, сообщили в оперштабе региона. 40 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в Рыльске Курской области ранен 41-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Курске повреждены торец многоквартирного дома и два автомобиля. МКД задело незначительно. В деревне Новоивановка Рыльского района Курской области полностью сгорели дом и летняя кухня.

Погибших нет за минувшие сутки.