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НовостиПроисшествия13 июля 2026 11:16

В Курске сотрудницу медучреждения признали виновной в мошенничестве

Женщина обещала за деньги помочь оформить группу инвалидности
Ольга ДАНИЛОВА
За год женщина "заработала" 375 тысяч рублей

За год женщина "заработала" 375 тысяч рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

63-летняя жительница Курска предстала перед судом за серию мошенничеств. Работая в одном из городских медучреждений, женщина предлагала коллегам и знакомым «ускорить» получение II группы инвалидности. Она уверяла, что может оформить документы без медицинского обследования благодаря связям в экспертном учреждении ,рассказали в прокуратуре региона.

За год — с декабря 2023 по декабрь 2024 года — она успела получить от трех доверчивых граждан 375 тысяч рублей. Никакой помощи она не оказала, а деньги просто присвоила, рассказали в ведомстве.

Суд признал курянку виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ и приговорил ее к штрафу в 300 тысяч рублей.