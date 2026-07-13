Курянину грозит срок за публикацию интимных фото в соцсети

Потерпевшие обратились в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказали в полиции региона, 27-летний житель Курска через личную переписку в соцсетях получил интимные фотографии.

Собеседники были уверены, что фото останутся инкогнито в личных сообщениях. Однако курянин без их разрешения опубликовал фотографии в открытом доступе на своей странице.

Потерпевшие обратились с заявлениями в УМВД. Приняты меры по блокировке страницы, на которой опубликованы запрещенные файлы.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». За это курянину грозит до шести лет колонии.