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НовостиПроисшествия13 июля 2026 13:59

Курянину грозит срок за публикацию интимных фото в соцсети

ЧП произошло в Курске
Ольга ДАНИЛОВА
Потерпевшие обратились в полицию

Потерпевшие обратились в полицию

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказали в полиции региона, 27-летний житель Курска через личную переписку в соцсетях получил интимные фотографии.

Собеседники были уверены, что фото останутся инкогнито в личных сообщениях. Однако курянин без их разрешения опубликовал фотографии в открытом доступе на своей странице.

Потерпевшие обратились с заявлениями в УМВД. Приняты меры по блокировке страницы, на которой опубликованы запрещенные файлы.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». За это курянину грозит до шести лет колонии.