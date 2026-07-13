В Курске чиновникам предложили публиковать графики отключения воды

Предложение прозвучало на совещании правительства региона Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 июля на оперативном совещании правительства региона снова обсуждали отключения воды в Курске.

Вице-губернатор Курской области Александр Чепик, который вел совещание, обратился к мэру Курска Евгению Маслову с предложением публиковать графики отключения воды на своих страницах в соцсетях.

Предложение прозвучало в ответ на сообщение Евгения Маслова о том, что курянам об отключениях и дате подаче воды сообщают ресурсные организации на своих официальных сайтах. Глава Курска также порекомендовал всем курянам подписаться на страницы курских ресурсников в популярном российском мессенджере.

Однако вице-губернатор предложил сообщать о сроках и причинах отключения местным властям на своих каналах.