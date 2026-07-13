В Курске на железнодорожном вокзале уберут забор из профлиста

Работы на вокзале в Курске продолжаются Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Здания Управления МВД России по Курской области и поликлиники ведомства имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Их фасады решили отремонтировать, так как местами отвалилась штукатурка, пошли трещины и выцвела краска, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, есть проблемы с кровлей.

Работы проведут в рамках подготовки к 1000-летию Курска здания при поддержке МВД России.

В бюджете ведомства запланированы средства на проведение проектно-изыскательских работ, после этого здания отреставрируют. Также в планах убрать забор из профлиста вокруг линейного отдела МВД России на транспорте. Он находится напротив железнодорожного вокзала Курска.

Профлист заменят на красивую ограду, пообещали в правительстве региона.