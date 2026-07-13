В Курске на железнодорожном вокзале уберут забор из профлиста

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Здания Управления МВД России по Курской области и поликлиники ведомства имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Их фасады решили отремонтировать, так как местами отвалилась штукатурка, пошли трещины и выцвела краска, сообщили в правительстве региона.
Кроме того, есть проблемы с кровлей.
Работы проведут в рамках подготовки к 1000-летию Курска здания при поддержке МВД России.
В бюджете ведомства запланированы средства на проведение проектно-изыскательских работ, после этого здания отреставрируют. Также в планах убрать забор из профлиста вокруг линейного отдела МВД России на транспорте. Он находится напротив железнодорожного вокзала Курска.
Профлист заменят на красивую ограду, пообещали в правительстве региона.