Под Курском продолжается реконструкция башни Шамиля

В Курской области продолжается реконструкция башни Шамиля. Это объект культурного наследия регионального значения и единственное хорошо сохранившееся строение имения Нижние Деревеньки, некогда принадлежавшего князьям Барятинским. Предположительно, башня была построена в начале 1870-х годов по проекту архитектора Карла Росси. Она служила частью усадебной ограды.

Как сообщили в Правительстве региона, работы идут за счет внебюджетных средств при поддержке меценатов. Сейчас закончена механическая расчистка, далее планируют укрепить фундамент и кирпичную кладку стен. После завершения работ в башне планируют разместить музейное пространство.

Во время работ здесь нашли свидетельства присутствия Барятинских — кирпичи с клеймом в виде буквы «Б». Их решили сохранить для будущей экспозиции.

Рядом с башней продолжают благоустраивать общественное пространство «Старая дорога». В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь планируют проложить пешеходные дорожки, уже оборудовали понтон, установили беседки и скамейки.