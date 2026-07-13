13 июля в Курской области пройдут ливни с градом

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
13 июля в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах днем прогнозируют ливни и град.
Ветер будет юго-западный, днем сменится на северо-западный со скоростью 8–13 м/с. При грозах порывы могут достигать 15–17 м/с.
Температура днем будет 20–25°. Видимость - 3000–7000 метров.
По данным МЧС региона, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.
В большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения локальных ЧС. Основные угрозы связаны с порывистым ветром (до 17 метров в секунду) и износом инфраструктуры. Возможны обрывы ЛЭП и линий связи, сбои в работе объектов жизнеобеспечения, рост числа ДТП на трассах федерального и регионального значения, взрывы бытового газа в частных домах, отметили в ведомстве.