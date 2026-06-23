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НовостиПолитика23 июня 2026 11:54

Под Курском 23 июня дрон ранил пенсионера

ЧП произошло в приграничье
Светлана ВОЛКОВА
Удар был снова по Рыльскому району

Удар был снова по Рыльскому району

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рыльском районе Курской области 23 июня ранен мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки дрона ВСУ в курском приграничье ранен 71-летний житель деревни Первое Яньково. У мужчины легкие повреждения головы.

В поликлинике Рыльской ЦРБ курянину оказана медицинская помощь. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в Курской области в результате атак ВСУ одна женщина погибла и одна ранена.