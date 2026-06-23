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НовостиЭкономика23 июня 2026 13:39

Объем экспорта курского АПК составил 907 миллионов долларов США

За пять лет экспорт продукции вырос в три раза
Светлана ВОЛКОВА
К середине июня этого года экспорт продовольствия из Курской области достиг 530,3 млн долларов

К середине июня этого года экспорт продовольствия из Курской области достиг 530,3 млн долларов

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Экспорт АПК Курской области демонстрирует уверенный рост, сообщили в правительстве региона По итогам 2025 года объем поставок агропромышленной продукции региона достиг 907 млн долларов США, увеличившись втрое за последние пять лет. Такой впечатляющий результат обусловлен ростом экспорта масложировой, мясной и молочной продукции, а также товаров пищевой и перерабатывающей промышленности.

К середине июня текущего года экспорт продовольствия из Курской области уже составил 530,3 млн долларов, что более чем на 55% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

Ключевая задача региона сейчас – дальнейшее наращивание экспорта переработанной продукции и поддержка сельхозпроизводителей в их стремлении выйти на зарубежные рынки, отметили курские власти.