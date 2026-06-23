В Курске суд оштрафовал председателя СНТ по жалобе садовода

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Прокуратура Железнодорожного округа Курска провела проверку по жалобе члена СНТ на ограничение доступа к информации о деятельности товарищества.
Выяснилось, что садовод запросил у председателя СНТ копии документов, включая устав, финансовую отчетность и заключение ревизионной комиссии. Однако, несмотря на обращение, председатель в установленный срок документы не предоставил.
По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело против председателя по статье 5.39 КоАП РФ (неправомерный отказ в предоставлении информации).
Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного судебного района Курска оштрафовал председателя курского СНТ на пять тысяч рублей, рассказали в прокуратуре. В ведомстве также отметили, что в Курске фиксируется рост числа жалоб на деятельность правлений местных СНТ.
Постановление суда еще не вступило в законную силу, добавили в ведомстве.