результаты по физике и обществознанию пока не огласили Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области стали известны результаты Единого государственного экзамена по математике (базовый и профильный уровни). Особо отличились Егор Бурлаков из курского лицея №6 имени М.А. Булатова и Артем Золотарев из школы №4 города Курчатова: оба выпускника получили по сто баллов как по русскому языку, так и по математике.

Ранее сто баллов по двум предметам набрали Екатерина Буданцева (школа №57, Курск) – русский язык и литература и Дмитрий Забара (лицей №14, Железногорск) – русский язык и история, сообщили в правительстве региона.

На данный момент в Курской области 37 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ. Четверо из них являются мультибалльниками. Ожидаются результаты экзаменов по обществознанию и физике.