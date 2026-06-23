В Курске отметят День балалайки

Курян и гостей города вечером приглашают на Полугору Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в 18:00 на площадке Полугоры прозвучит музыка в честь Дня балалайки.

В праздничном концерте примут участие талантливые музыканты: воспитанники и педагоги детских школ искусств Курска, студенты и преподаватели Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова и Курского колледжа культуры, а также солисты Курской государственной филармонии, сообщили в мэрии города.

Россия впервые отметила День балалайки в 2008 году, приурочив его к 320-летию первого документального упоминания инструмента. В Курской области этот праздник появился в 2019 году благодаря инициативе дирижера оркестра русских народных инструментов Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова Анатолия Марковчина.