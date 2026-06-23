Добровольцы восстановили 174 домовладения и 11 соцобъектов в Курской области

В лагере «Курский рубеж» завершилась очередная смена. Добровольцы делали обход, разбирали завалы, а также ремонтировали крыши, утепляли жилые дома и объекты социнфраструктуры в Льговском районе.

Среди тех, кому помогли, например, ветеран труда и инвалид Валентина Дорохова. Ее дом разрушен после обстрела. Добровольцы расчистили завалы, поклеили обои, а также зашпаклевали, подготовили потолок к дальнейшему ремонту.

- В момент прилета я была дома. От взрывной волны рухнула часть потолка, отклеились обои и образовались завалы. Ребята все убрали, поклеили обои в одной из комнат, помогли мне поставить на место мебель, – рассказала курянка.

За все время работы лагеря «Курский рубеж» добровольцы восстановили 174 домовладения и 11 соцобъектов, благоустроили сто дворов, вывезли более 2 340 тонн мусора, провели подомовой обход, оказали помощь жителям по 616 адресам, рассказали в правительстве Курской области.