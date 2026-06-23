Под Курском нашли минометную мину

Снаряд обнаружили в поселке Поныри Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня в Курской области обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета (ВОП) времен Великой Отечественной войны в поселке Поныри Поныровского района.

На место находки были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Обнаружен один боеприпас: минометная мина калибра 82 мм. ВОП вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщает ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: при обнаружении подозрительного предмета незамедлительно звоните в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с любых телефонов.